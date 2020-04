V pátek končí zákaz volného pohybu, bude možné jet za hranice

Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob. Lidé se zároveň budou moci pohybovat ve volném prostoru ve skupinách deseti osob, a ne maximálně dvou, jak platilo dosud. Možné bude i cestování do zahraničí, což se týká i dovolených. Při návratu do vlasti se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Po jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle Vojtěcha umožňuje uvolnění restrikcí dobrá epidemiologická situace ohledně rozšíření koronaviru. Rozšíření počtu osob, které se mohou pohybovat společně, na deset označil za logický i vzhledem k tomu, že se od začátku tohoto týdne mohou konat svatby za účasti deseti osob.

Po zrušení zákazu volného pohybu osob bude možné opět cestovat do zahraničí, dosud to bylo až na výjimky zakázáno. Podle Vojtěcha přitom budou platit stejná pravidla jako pro pohyb po Česku. "Pokud se člověk vrací, tak buď musí být covid negativní prokázaným testem, nebo musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu," uvedl Vojtěch. Podle náměstka ministra Romana Prymuly se bude negativní test na koronavirus kontrolovat přímo na hranicích. Informace o lidech, kteří ho mít nebudou, získají hygienici, kteří následně budou moci kontrolovat dodržování karantény.

Pendleři, na které se nevztahují současné výjimky, budou moci od půlnoci 27. dubna přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele.