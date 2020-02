V Pasohlávkách montují nejdelší tobogán v ČR, bude mít 242 metrů

V akvaparku v Pasohlávkách dělníci montují tobogán, který bude podle vlastníků nejdelším v Česku a bude se po něm jezdit i do kopce. První návštěvníci by se po něm měli svézt už v červnu, kdy má být stavba hotová, řekl marketingový ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. Tobogán za 40 milionů bude měřit 242 metrů. Jednotlivé díly se vyráběly v Kanadě a poté se přepravovaly do Evropy. Akvapark se v posledních letech stal nejnavštěvovanější turistickou atrakcí Jihomoravského kraje, ročně do něj přichází více než 700.000 lidí. Otevřený je od roku 2013, zabírá plochu devíti hektarů.