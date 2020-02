V Ostravě se v březnu otevře centrum pro cizince

Ostrava otevře počátkem března centrum pro cizince. Určeno bude těm, kteří ve městě či regionu žijí nebo do něj na delší dobu přijíždějí. Takzvané Expat centrum Ostrava má cizincům a také jejich rodinám pomoci například s hledáním bydlení, zdravotní péčí, vzděláváním či výběrem volnočasových aktivit. Inspiraci město hledalo v zahraničí i Brně, které už podobnou službu nabízí řadu let. Novinářům to řekl primátor Tomáš Macura (ANO). Ostrava chce centrum vyzkoušet v pilotním ročním provozu. Cizinci v něm získají informace v angličtině a v budoucnu i v dalších jazycích.