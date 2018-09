V Ostravě je nebezpečná droga, jeden člověk zemřel

Moravskoslezská policie varovala před možným šířením vysoce nebezpečné drogy - syntetického kanabinoidu. V Ostravě ji podle dostupných informací zatím zřejmě požilo šest osob, jedna z nich na následky otravy zemřela, další čtyři lidé potřebovali lékařskou pomoc. Novinářům to řekli policejní ředitel Tomáš Kužel a mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. Policie se obává, že dávek s nebezpečnou drogou mohou být v oběhu tisíce. Apeluje na veřejnost, aby byla obezřetná a neužívala drogy. Podle policie není vyloučené, že nebezpečná droga se do oběhu dostala poté, co ji v kontejneru v Ostravě našla žena bez domova. Policii tvrdila, že vzala jednu bednu ze šesti, které v kontejneru byly. V každé krabici bylo podle Kužela 500 sáčků, každý z nich mohl obsahovat jednu až dvě dávky. S ženou je ale problematická spolupráce, není jasné, nakolik je důvěryhodná. Na případu pracují desítky policistů.