V Ostravě byla mše za oběti střelby, město pomůže pozůstalým

Dvě stovky lidí uctily při zádušní mši šest obětí úterní střelby v budově polikliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Lidé se modlili i za tři zraněné. Město Ostrava se rozhodlo, že rodinám postiženým tragédií pomůže finančně. Mezi oběťmi jsou dva pracovníci Vězeňské služby, která proto vyhlásí veřejnou sbírku. Zdravotní stav kriticky zraněné ženy se ještě zhoršil, dva další zranění jsou mimo ohrožení života. Policisté se také omluvili muži, jehož fotografii v souvislosti s pátráním po pachateli zveřejnili.

Pozůstalí po šesti obětech úterní střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava dostanou od města dar 100.000 korun, zranění 50.000 korun, rozhodli zastupitelé. Primátor Tomáš Macura (ANO) uvedl, že totožný návrh by ve čtvrtek měli schvalovat i krajští zastupitelé. Pomoc by rodinám měla poskytnout i vláda, rodiny obětí by tak měly dostat úhrnem 300.000 korun.