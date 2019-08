V Ostravě byl odstřelen komín Strakáč

Střelmistři v Ostravě krátce po 06:30 odstřelili zhruba šedesát let starý komín bývalé vítkovické úpravny a spékárny železných rud, známý jako Strakáč. Definitivně tak skončila snaha spolku Svatý Václav o jeho záchranu. Cihlový komín s červenobílou šachovnicí padl k zemi během několika vteřin. Použito bylo 100 kilogramů výbušniny, která byla rozmístěna do 120 vývrtů, řekl novinářům střelmistr Petr Šobíšek. "Tloušťka stěny byla dva metry, průměr v patě komínu byl asi 13 metrů. Příprava probíhala tři dny, tedy vlastní práce. Navrtání trvalo dva dny, vrtaly se 150 centimetrů dlouhé vývrty. Dopadlo to líp, než jsem čekal," řekl Šobíšek.

Podle předsedy spolku Svatý Václav Dominika Rašky odstřelem komína Ostrava, která je podle něj již tak chudá na historicky cenné památky, přišla o svůj nejvýznamnější komín a výraznou ikonickou dominantu. Likvidace komína je součástí rozsáhlé sanace bývalého průmyslového areálu. Společnost Vítkovice už dříve uvedla, že komín je kontaminovaný olovem, arzenem, polychlorovanými bifenyly a dalšími karcinogenními látkami a pro obyvatele Ostravy představuje riziko. V sanované lokalitě bude vysazeno přes 4400 stromů a bude připravena jako zóna pro lehký průmysl.