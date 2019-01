V Orlických horách startuje extrémní závod musherů

V Deštném v Orlických horách odstartuje extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Nejdelší pětietapová trasa měří přes 300 kilometrů, kratší trasa má 200 kilometrů a skládá se ze čtyř etap. Do cíle 23. ročníku závodu musheři se svými psy dorazí v sobotu. Klání patří k nejtěžší závodům psích spřežení v Evropě. Do závodu se letos přihlásilo přes 100 závodníků s asi 700 psy. Na trať 300 kilometrů vyrazí 17 spřežení, na kratší distanci se utká 98 spřežení. Kromě české musherské špičky se na start postaví závodníci z dalších osmi evropských zemí. Počasí by závodům mělo přát. Sněhové podmínky jsou výborné, na hřebenech Orlických hor je až 120 centimetrů sněhu.