V Orlických horách odstartoval závod Šediváčkův long

Pod sjezdovkami v Deštném v Orlických horách odstartoval extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Čtyřiadvacátého ročníku závodu se účastní více než stovka musherů z deseti evropských zemí a zhruba 700 tažných psů. Podmínky nejsou ideální, pořadatelé by uvítali více sněhu. "Je to na hraně, ale jezdilo se už i na horším. Do pondělí připadlo na hřebenech několik centimetrů sněhu, tam je to absolutně bez problému. Dole je asi deset centimetrů zledovatělého sněhu," řekl ČTK ředitel závodu Pavel Kučera. Do soboty 25. ledna by 15 závodníků mělo pokořit 300 kilometrů dlouhou pětietapovou trať, ostatní 200 kilometrů dlouhou trasu rozdělenou na čtyři etapy. Závod se koná převážně na hřebenech Orlických hor a jeho součástí je také jedno povinné přenocování na sněhu. Závodníci během čtyř dnů nastoupají více než 7000 metrů. Závod je pojmenován po severském psu, kterého zastřelil myslivec před startem prvního ročníku závodu.