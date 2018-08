V Opavě léčí čtyři pacienty s vzácnou liščí tasemnicí

Čtyři pacienty nakažené vzácnou a životu nebezpečnou liščí tasemnicí má momentálně ve své péči infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Parazit se do lidského těla může dostat například při konzumaci lesního ovoce. Novinářům to dnes řekli zástupci nemocnice. V celé republice je zhruba 30 pacientů s tímto onemocněním. Prevencí je podle lékařů tepelná úprava sesbíraného ovoce, která tasemnici spolehlivě zahubí. Nebezpečného parazita měla také pětatřicetiletá Vendula Černá z Opavy. Matka dvou malých dětí kvůli onemocnění musela podstoupit transplantaci jater a zřejmě doživotně bude muset brát protiparazitární léky. Žena si až do loňských Vánoc myslela, že je zdravý člověk. Během svátků si ale v břiše nahmatala větší bouli. Zamířila proto k obvodní lékařce a následovala série vyšetření. Lékaři se původně domnívali, že by mohlo jít o nádor v játrech. Tasemnice se tak totiž chová. Jak uvedl primář Infekčního oddělení Petr Kümpel, na onemocnění se většinou přijde až v pozdním stádiu, protože parazit v těle může růst pět až 15 let, než vůbec pacient začne pociťovat nějaké problémy.