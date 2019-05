V okolí Českého Rudolce zůstává v přírodě 12 uprchlých bizonů

V okolí Českého Rudolce na Jindřichohradecku se ve volné přírodě stále pohybuje 12 bizonů, kteří v polovině dubna utekli z nedaleké farmy. Turisté musí počítat s tím, že mohou na zvířata v terénu narazit. ČTK to řekl starosta Českého Rudolce Luděk Plocar. Původně z farmy uteklo osm desítek bizonů, většinu z nich se podařilo odchytit. "Nacházíme se v krajině České Kanady, kterou hodně využívají cyklisté nebo turisté. Měli by proto počítat i s možností, že by teoreticky na bizona mohli narazit," uvedl Plocar. Dodal, že zatím neví o tom, že by uprchlé stádo obyvatelům Českého Rudolce způsobilo nějakou škodu na nemovitostech. "Ale možná, že zemědělci nějakou újmu na polích utrpěli," uvedl. Bizon patří mezi téměř ohrožená zvířata. Žije především v Severní Americe, největší populace je v Yellowstonském národním parku. Farmy chovají bizony většinou kvůli masu.