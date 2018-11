V nynějším týdnu při nehodách zemřelo 22 lidí, letos dosud nejvíc

Končící týden byl zřejmě na českých silnicích nejtragičtější v letošním roce. Podle předběžných čísel při dopravních nehodách v Česku od pondělí do dneška zemřelo 22 lidí, řekl ČTK ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. To je stejně jako za celý měsíc únor. V nynějším týdnu se odehrály dvě nehody se čtyřmi oběťmi. U tragických dopravních nehod v tomto týdnu byla podle předběžných výsledků hlavní příčinou nepozornost spojená s nepřiměřenou rychlostí či nedáním přednosti v jízdě, uvedl Lerch. Lidé umírali při čelních střetech aut, když řidiči vyjeli do protisměru, nebo po nárazu do stromů a jiných pevných překážek.