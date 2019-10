V NP Šumava budou zřejmě čtyři zóny místo tří

V Národním parku Šumava by měly nově vzniknout čtyři zóny místo dosavadních tří. Pod nejpřísnější režim, tedy do přírodní zóny, která se ponechá pouze přírodním procesům, má nově spadat 27,7 procenta plochy parku. Vyplývá to z návrhu vyhlášky ministerstva životního prostředí, která je k dispozici na vládním webu. Vyhláška je nyní v připomínkovém řízení. Nově navržené zóny ve vyhlášce odpovídají návrhu, který v červnu schválila Rada Národního parku Šumava.