V Neznašovech u Klatov vznikl lesní kostel pro betlémské setkání

Netradiční lesní kostel vznikl pro jediné vánoční betlémské setkání u Neznašov na Klatovsku. Klatovský sochař Václav Fiala zde s rodinou a s přáteli vykáceli v hustém lesíku rychle rostoucích japonských topolů půdorys chrámu, jehož obvod zvýrazňují světla, řekl Fiala ČTK. Večerní betlémské setkání připomene, že v roce 1223 u obce Greccio ve střední Itálii světec František z Assisi poprvé zorganizoval v přírodě připomínku narození Ježíše Krista. Dnes se takovým inscenovaným představením říká živý betlém.

Na myšlenku vytvořit krajinné umění přišel Fiala letos při mnohahodinovém letu z Austrálie. Na pláži Bondi v Sydney se účastnil mezinárodního sochařského setkání Sochy u moře. "Když jsme letěli zpátky, bylo to až depresivní, jak v letadle hučely motory a všichni se upřeně dívali na své displeje. A někde za Kuala Lumpurem jsem se díval do zalesněné krajiny a napadlo mě, že by bylo pěkné udělat kostel, který by byl vidět z letadla," popsal sochař. V topolové houštině nakonec s přáteli vykácel půdorys kostela s apsidou. "Ten kostel má 15 krát 30 metrů, je to v podstatě katedrála. Celý obvod je osvícený, takže jsme museli nechat dovézt rozvaděč a skoupit všechny svítící řetězy, potřebovali jsme jich asi půl kilometru," popsal sochař. Na vykácené ploše vztyčil pět metrů vysoký dřevěný kříž, který vyplňují polena z pokácených topolů. Na ploše je také stánek se svatými obrázky.