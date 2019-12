V Neratově otevřeli nový most do Polska, obnovili poutní cestu

V Neratově v Bartošovicích v Orlických horách začal sloužit nový most do Polska. Lávka pro pěší, cyklisty, lyžaře, která byla oficiálně otevřena, se klene nad Divokou Orlicí. Vznikla na místě zaniklého Jánského mostu za 1,4 milionu korun, řekl ČTK sekretář sdružení Euroregion Glacensis Jaroslav Štefek. Neratov se díky mostu stane křižovatkou na turistických trasách, což je důležité pro rozvoj regionu. "Jsme velice rádi, vzniklo tím přímé spojení do Polska. Věříme, že to také přinese zvýšenou návštěvnost poutního místa a práci našim lidem," řekl dnes ČTK Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov, které se od počátku 90. let snaží oživit stejnojmennou vysídlenou osadu s barokním poutním kostelem známým prosklenou střechou. V Orlických horách v Královéhradeckém kraji jde o nový přeshraniční most po 14 letech.