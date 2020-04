V nemocnicích v ČR budou moci pracovat lékaři z třetích zemí i bez aprobace

V českých nemocnicích zřejmě budou moci pracovat lékaři ze zemí mimo Evropskou unii i bez aprobačních zkoušek. Ve stavu legislativní nouze to schválila Poslanecká sněmovna. Lékaři z takzvaných třetích zemí by mohli pracovat v nemocnicích po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronavirové krizi a ještě tři měsíce po jeho skončení. Lékaři bez zkoušek by mohli pracovat výhradně pod přímým dohledem plně vzdělaného lékaře. Museli by mít navíc srovnatelné lékařské vzdělání. Některé krajské nemocnice už dříve avizovaly, že bez těchto lékařů by musely některá oddělení zavřít.

Proti návrhu byla například občanská demokracie nebo SPD. Podle poslance Bohuslava Svobody z ODS je problémové třeba to, že za zahraničního lékaře by nesl odpovědnost dohlížející lékař, který by kvůli tomu mohl skončit i před soudem. Poslankyně SPD Karla Maříková označila zákon za hazard se životy obyvatel. Návrh teď ještě musí projít senátem a podepsat ho musí i prezident Miloš Zeman.