V Nemocnici Břeclav se potvrdila u muže západonilská horečka

Testy potvrdily západonilskou horečku u muže, který je hospitalizovaný v Nemocnici Břeclav. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Táňa Svobodová. V nemocnici v srpnu zemřela na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena, byla prvním pacientem, který se nemocí prokazatelně nakazil na českém území. Ani nemocný muž podle informací ČTK nepobýval v zahraničí, nakazil se tedy zřejmě také v tuzemsku. Podle Svobodové nemocnice dočasně zastavila odběry krve na transfuzním oddělení. Pacient je v současnosti na infekčním oddělení. "Je již ve stabilizovaném stavu. O jeho propuštění se uvažuje," uvedla Svobodová. "Mohlo by to být tento týden," dodala.

Onemocnění způsobuje vir označovaný jako západonilský virus, který přenášejí zejména komáři rodu Culex. Inkubační doba je tři až 14 dnů. Virus může dětem, starším lidem a lidem s oslabeným imunitním systémem způsobit encefalitidu či meningitidu. Při závažném onemocnění hrozí u rizikových pacientů i smrt. U zdravých lidí nemoc často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku, jedno procento nakažených prodělá zánět mozku nebo mozkových blan.