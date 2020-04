V neděli zatím přibylo 50 nakažených, obětí je 138, vyléčených 464

Za neděli zatím v České republice přibylo 50 potvrzených případů nákazy koronavirem, celkem podle ministerstva zdravotnictví k 17:30 onemocnělo 5952 lidí. O víkendu jsou přírůstky obvykle nižší, protože i testů se dělá méně. Počet zemřelých s nákazou stoupl od rána o šest, celkem zemřelo v nemocnicích 138 pacientů. Uzdravených ministerstvo zdravotnictví eviduje 464, což je o 42 více než ráno.

Podle trvalého bydliště pacienta zůstává nadále nejvíce lidí s nemocí covid-19 v Praze, a to 1428, tedy zhruba čtvrtina ze všech případů v zemi. Následuje Středočeský kraj se 720 případy a Moravskoslezský kraj s 671 případy. Nejméně nakažených je v Jihočeském kraji, podle aktuálních údajů 149. Praha má také největší podíl výskytu lidí s covid-19 v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel hlavního města připadá zhruba 104 případů covid-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to 92 na 100.000 obyvatel. Na jihu Čech je to jen něco přes 23 případů na 100.000 obyvatel.