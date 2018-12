V neděli začínají platit nové jízdní řády na železnici

Vlaky se budou od neděle 9. prosince 2018 řídit podle nových jízdních řádů. Některé spoje pojedou rychleji. Třeba z Prahy do Plzně se cestující dostanou nově o 19 minut dřív. Expresy zkrátí taky cestování do Domažlic, Mariánských Lázní nebo Chebu. Lepší bude i spojení na Slovensko a do Polska. Posílí taky vytížené spoje mezi Prahou a Moravou.

České dráhy s nový řádem mírně zvýší cenu jízdenek. Z jízdního řádu zmizí taky označení jejich rychlíků vyšší kvality Rx a dálkové vlaky už nebudou pojmenované podle osobností.