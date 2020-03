V neděli odletí dvě letadla do Číny pro testy na koronavirus

V neděli ráno odletí do Číny dva letouny pro 100.000 rychlotestů na nový koronavirus. Stát navíc uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv 10.000 respirátorů. Během jednání ministrů na ministerstvu průmyslu to novinářům řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). "My vypravíme pravděpodobně zítra (v neděli) dvě letadla do Číny, která by měla dovézt 100.000 rychlotesterů a snažíme se samozřejmě je doplnit ještě respirátory," řekl Babiš. Podle Babiše by mělo dorazit ještě 2000 testerů jiné provenience. "Ten nápor je obrovský. Já chápu, že všichni chtějí mít ty zdravotnické pomůcky, ale máme nějaké priority, ministerstvo zdravotnictví to řeší," dodal Babiš.