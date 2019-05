V Národním divadle žádají vysvětlení nástupu uměleckého ředitele opery Hansena

Zaměstnanci a umělci Národního divadla (ND) v Praze žádají vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery Pera Boyea Hansena, který se má ujmout funkce 1. srpna. V dopise, který zaslali řediteli ND Janu Burianovi, pokládají 31 otázek k vizi a směřování Opery ND a Státní opery. Dopis podepsalo 339 osobností, mimo jiné dosavadní umělecký ředitel Opery ND a Státní opery Petr Kofroň, ředitelka Opery ND a Státní opery Silvia Hroncová, dramaturgyně opery Jitka Slavíková, sólista opery Jiří Brückler nebo legenda české opery Soňa Červená. V textu zaslaném médiím vyjadřují znepokojení nad dosavadní činností Hansena, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele ND Buriana. Mimo jiné Hansenovi vyčítají, že se dosud věnoval úzkému segmentu, zejména výměně českých sólistů za sólisty ze zahraničí, a neseznámil se s českou legislativou, vnitřním chodem divadla a uměleckým provozem.

"Doufáme, že jde o upřímnou starost o budoucnost Opery, nikoliv o snahu zbytečně zkomplikovat nástup nového uměleckého ředitele, který byl řádně jmenován, mimo jiné na základě doporučení ředitelů oper ve Stockholmu, Curychu, a Frankfurtu a na základě doporučení týmu odborníků pod vedením výkonného ředitele Opera Europa Nicholase Payna," uvedl Burian. Hansenův tým se soustředí na znovuotevření historické budovy Státní opery po generální rekonstrukci. Divákům se Státní opera poprvé představí slavnostním operním gala 5. ledna 2020, přesně 132 let od prvního otevření v roce 1888.