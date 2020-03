V nákupních centrech je prázdno a klid

Pražská nákupní centra jsou téměř prázdná. Lidé sem chodí převážně do obchodů s potravinami. Mohou zůstat otevřené i po dalším razantním omezení, o němž vláda v noci rozhodla ve snaze zmírnit šéření nového koronaviru. Největší zájem je o supermarkety. Zmatky zaměstnanci v centrech zatím nezaznamenali, lidé se však častěji dotazují na informacích, které obchody jsou otevřené. Vyplývá to z ankety ČTK mezi nákupními centry.

Vláda kvůli ohrožení koronavirem rozhodla s účinností od dnešních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Kromě zavření obchodů rozhodla vláda také o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Některé řetězce na to zareagovaly takzvaným take away, tedy prodejem s sebou. Na svých stránkách jej avizovala například Bageterie Boulevard. Kavárna na rohu Slavíkovy a Polské ulice na Praze 3 zase prodávala kávu u stolu, kterým přehradila vstupní dveře.