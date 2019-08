V místě bývalého tábora v Letech začal archeologický průzkum

V místě bývalého koncentračního tábora v Letech na Písecku začal v těchto dnech archeologický průzkum. Zatím první byl před dvěma lety v okolí místa - do areálu se archeologové nedostali, protože v něm byl vepřín a firma bádání nedovolila. Muzeum romské kultury chce v Letech vybudovat památník romského holokaustu, na podzim se chystá vyhlásit architektonickou soutěž na jeho podobu. Muzeum by jej chtělo otevřít do roku 2023.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.