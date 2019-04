V Liberci vyvinuli unikátního rehabilitačního robota

Unikátního robota, který by mohl zkrátit léčbu pacientů po úrazech nebo mozkové mrtvici a urychlit jejich návrat do aktivního života, vyvinuli vědci v Liberci. Tým z Technické univerzity v Liberci (TUL) spolupracoval na jeho vývoji s odborníky z Krajské nemocnice Liberec. Prototyp schválený Státním zkušebním ústavem testují v Rehabilitačním ústavu Kladruby, řekl ČTK vedoucí řešitelského týmu, Josef Černohorský z TUL. Zařízení podle něj umí zkopírovat unikátní pohyb zdravé ruky nebo nohy a aplikovat ho u té postižené nebo nemocné. Léčba by díky tomu měla být efektivnější, má zvýšit soběstačnost pacienta, zkrátit pobyt v nemocnici i celkovou dobu léčby. "To ale teprve ukážou klinické testy," dodal.