V Leteckém muzeu v Kunovicích se natáčí film o Zátopkovi

V Leteckém muzeu v Kunovicích v těchto dnech filmaři natáčí snímek věnovaný osobnosti legendárního československého běžce a několikanásobného olympijského vítěze Emila Zátopka. V letadle Tupolev známém jako Naganský expres, které dopravilo z Nagana hokejové olympijské vítěze, vzniknou scény příletu a odletu Zátopkova přítele Rona Clarka. Toho hraje australský herec James Frecheville. Film natáčí režisér David Ondříček podle scénáře, na kterém spolupracoval s Janem P. Muchowem a Alicí Nellis. Do hlavních rolí manželů Zátopkových obsadil Václava Neužila a Marthu Issovou. Oba představitelé museli projít náročnou sportovní přípravou. Film by měl přijít do kin v létě příštího roku.