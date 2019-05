V Letech uctilo památku obětí romského holokaustu asi 200 lidí

Kolem 200 lidí přišlo v Letech na Písecku, kde za války stál koncentrační tábor, uctít památku obětí romského holokaustu. ČTK to řekl za pořadatele Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu. Cenu za lidství dostal in memoriam kanadský filantrop Alfred Bader. Na místo se sjeli lidé z Moravy i z Čech. Zazněla česká hymna i žalm romských vězňů nacistických koncentračních táborů. Nechyběly proslovy, položení kytic a předání Ceny za lidství Výboru pro odškodnění romského holocaustu. "Cenu jsme uložili Alfredu Baderovi in memoriam. Založil nadaci, která v různých státech podporuje projekty snažící se zlepšit soužití Romů s většinou," uvedl Růžička.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů - mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.