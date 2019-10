V Lánech se sešli k jednání prezidenti zemí V4

Na zámku v Lánech se sešli prezidenti Česka, Slovenska, Polska a Maďarska k jednání o spolupráci zemí visegrádské čtyřky (V4) v EU. Polský prezident Andrzej Duda, hlava Maďarska János Áder a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová postupně dorazili do zámku, kde je uvítal jejich český protějšek Miloš Zeman, poté se všichni čtyři společně zúčastnili před zámkem slavnostního uvítání s vojenskými poctami za zvuku státních hymen. Summit potrvá do čtvrtka, kdy se připojí též slovinský prezident Borut Pahor a srbský prezident Aleksandar Vučič. Hlavy států V4 dnes budou ve dvou blocích jednání, mezi které je vložený slavnostní oběd, mluvit o ambicích V4 za nového rozložení sil v EU po odchodu Velké Británie. Věnovat by se měly hledání příležitostí pro posílenou spolupráci i spojenců pro dosažení konkrétních cílů. Hovořit budou prezidenti také o novém víceletém finančním rámci EU na roky 2021 až 2027 nebo o stavu dopravních infrastrukturních projektů. Česko při jednáních o evropském rozpočtu klade důraz na to, aby neklesalo množství peněz určených na politiku soudržnosti, ze kterých čerpají především státy ve východní části unie.

Prezidentský summit je součástí českého předsednictví ve visegrádské skupině. Česko si jako jeden z hlavních cílů svého předsednictví stanovilo upevňování postavení zemí V4 v EU i v Severoatlantické alianci a posilování soudržnosti obou těchto organizací.