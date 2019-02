V Labském dole je rekordní množství sněhu

V lavinovém Labském dole v Krkonoších je rekordní množství sněhu, přes 2,5 metru. Zjistili to vědci ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), kteří v odlehlém údolí v lokalitě Schustlerova zahrádka měří výšku sněhu několikrát za zimu. Považují to za pozitivní signál pro celé hory. Pokud na jaře sníh odtaje postupně, sníží se v Krkonoších deficit vody, což by mohlo také snížit dopad sucha poslední dekády na populace vzácných druhů rostlin. Hydrometeorologové v ČR označili sucho v loňském létě za extrémní. Nejvíce srážek podle nich chybělo právě v Královéhradeckém kraji. Se suchem se potýkají také Krkonoše, i když dopady nejsou tak citelné jako v podhůří. V posledních letech kvůli suchu z Krkonoš mizí vrba bylinná, která je arktickým druhem a v ČR se jako pozůstatek doby ledové vyskytuje kromě Krkonoš pouze na dvou místech v Jeseníkách. Vědci dávají úbytek jejích populací do souvislosti s klimatickou změnou.