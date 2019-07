V Krkonoších roztálo sněhové pole Mapa republiky

V Krkonoších v pondělí 22. července odtálo sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem na úbočí Studniční hory. ČTK to sdělil Josef Harčarik ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Stalo se tak téměř o dva měsíce později než loni. Mapa republiky bývá místem, kde na české straně Krkonoš zůstává sníh nejdéle. Letošní maximální výška sněhu byla naměřena 20. března, 14,5 metru, což je třetí nejvyšší naměřená hodnota za posledních 20 let. Sněhové pole Mapa republiky na úbočí Studniční hory bývá v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů v nejpřísněji chráněné první zóně KRNAP, proto se k němu turisté nedostanou. Za příznivého počasí je ale viditelné zdaleka. Když se vyrýsuje do své ideální podoby prvorepublikového Československa, má na délku až 350 metrů. Postupně odtává, jako poslední zůstává sníh, který znázorňuje střední Čechy. Před čtyřmi lety 10. února se v místě zvaném Mapa republiky utrhla jedna z nejdelších lavin v novodobé historii Krkonoš a smetla vše, co jí stálo v cestě. Obnovila tradiční lavinovou dráhu, která byla v té době zarostlá lesem. Sněhové pole získalo název před desítkami let, když si turisté při odtávání sněhu všimli, že nabírá podobu prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí.