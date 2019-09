V Královehradeckém kraji začalo vinobraní

Vinobraní v Královéhradeckém kraji začalo. V regionu jsou dva registrované vinohrady - v Litoboři na Náchodsku a v Kuksu na Trutnovsku. Letošní úroda by podle vinařů měla být co do kvality i množství nadprůměrná. Kromě registrovaných vinohradů je v Královéhradeckém kraji přes deset menších vinic, každá s více než stovkou keříků vinné révy. Vinařská tradice v kraji se obnovuje v posledních asi dvaceti letech. Vinařům v regionu hraje do karet oteplování, což může v budoucnu změnit odrůdovou skladbu vinohradů, vytlačit rané odrůdy, které dříve dozrávají.