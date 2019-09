V Kralicích si připomněli 440. výročí od vydání Bible kralické

Výročí 440 let od vydání prvního dílu Bible kralické si v sobotu připomněli v Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku. Na akci se u příležitosti Dne tiskařů návštěvníci dozvěděli informace o dalších třech historických událostech. Jednalo se o výročí 110 let od položení základního kamene Pomníku Bibli kralické a jejím tiskařům, 50 let budovy Památníku Bible kralické Moravského zemského muzea (MZM) a také 200 let od první školní budovy v Kralicích. ČTK to řekla za organizátory Barbora Javorová. Na akci dorazilo několik stovek návštěvníků.

Bible kralická je první český překlad bible z původních jazyků, tedy hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, nikoliv latinské Vulgaty. První vydání vyšlo v šesti svazcích. V době rekatolizace spojovala Bible kralická rozptýlené skupiny českých a moravských exulantů i domácí tajné nekatolíky. Bible kralická mimo jné náleží k vrcholům tiskařského umění v našich zemích.