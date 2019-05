V Kladně vznikne do roku 2021 expozice věnovaná Zdeňku Milerovi

V Kladenském zámku, který patří městu, vybudují do roku 2021 expozici věnovanou Zdeňku Milerovi. Autor pohádkové postavičky Krtečka je kladenským rodákem. V roce 2021 uplyne 100 let od jeho narození. Město už získalo například původní Milerův pracovní stůl a model lodi, který měl v pracovně, o dalších exponátech jedná. ČTK to řekla kladenská zastupitelka Petra Melčová (ANO). Součástí expozice by měly být mimo jiné kresby, grafiky, materiály používané při natáčení animovaných filmů, ale také Milerův životopisný dokument. Část bude také cílit na děti, chybět nebudou ani interaktivní prvky.