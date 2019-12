V Karlových Varech začala rekonstrukce Císařských lázní. Dlouho připravovaná záchrana kulturní památky bude stát skoro 830 milionů korun. Objekt z konce 19. století se uzavřel na tři a půl roku. Po rekonstrukci bude v Císařských lázních několik muzejních expozic, kavárna, čítárna i badatelna. Zpracuje-li město Karlovy Vary projekt, který by nebyl v rozporu s památkovou ochranou, mohl by místo víceúčelového sálu vzniknout sál, který by vyhovoval i požadavkům Karlovarského symfonického orchestru.

Císařské lázně, postavené v letech 1893 až 1895 podle návrhu architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera, byly od poloviny 90. let minulého století pro léčebné procedury uzavřeny. I přesto patří mezi nejnavštěvovanější památky kraje.