V Jeruzalémě představili nezveřejněné Kafkovy rukopisy

Izraelská Národní knihovna novinářům v Jeruzalémě představila dosud nezveřejněné rukopisy a skici Franze Kafky a jeho přítele a spisovatele Maxe Broda. Získala je po dlouhém soudním sporu letos ze Švýcarska, kde byly několik desítek let v bankovních sejfech. Mezi dokumenty jsou i tři různé verze Kafkovy povídky Svatební přípravy na venkově, cestopisy, dopisy a dosud nepublikovaný spisek Kafkových úvah. Většina představených spisů podle deníku The Times of Israel neodhalí literárně nic nového, protože jejich obsah už byl publikován. Poskytnou ale bližší analýzu k procesu tvorby pražského rodáka a německy píšícího spisovatele, který zemřel v roce 1924 v Rakousku na tuberkulózu.

O Kafkovu pozůstalost vedla dlouholetý spor rodina Esther Hoffeové, která byla sekretářkou spisovatele Maxe Broda. Ten neuposlechl přání svého přítele Kafky, aby zničil po smrti jeho dílo a místo toho část románů a povídek vydal. Když Brod v roce 1968 v Tel Avivu zemřel, uvedl podle pozdějších soudních verdiktů v závěti, že jeho pozůstalost včetně Kafkových spisů má být předána veřejnému archivu. Esther Hoffeová ale místo toho dílo rozprodávala v aukcích.