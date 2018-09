V Ivančicích uložili do čestného hrobu ostatky generála Knorra

V Ivančicích na Brněnsku do čestného hrobu na místním židovském hřbitově uložili ostatky generálmajora Miloše Knorra, veterána druhé světové války a poválečného důstojníka amerických zpravodajských služeb. Knorr zemřel 1. července 2008 v New Yorku v nedožitých 90 letech. Ve čtvrtek uplynulo 100 let od jeho narození.

Knorr jako absolvent vojenské akademie v Hranicích na Moravě uprchl na počátku druhé světové války z okupovaného protektorátu přes Slovensko a Balkán do Francie, kde se přihlásil do armády. Později se stal příslušníkem československé jednotky v Anglii. S britskou armádou se jako jeden z pouhých tří československých vojáků zúčastnil v červnu 1944 vylodění spojenců v Normandii. Za účast v bojích obdržel od krále Jiřího VI. Řád britského impéria. Po válce se Knorr vrátil do Československa, ale krátce po komunistickém puči v roce 1948, kdy mu hrozila perzekuce, opustil vlast znovu. Od roku 1954 žil Knorr ve Spojených státech, kde se zapojil mimo jiné do činnosti Fondu na pomoc československým uprchlíkům a dalších krajanských organizací.