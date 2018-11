V hotelu v Brně lze strávit noc jako James Bond

Na brněnském Zelném trhu se po rekonstrukci za 100 milionů korun slavnostně otevřel barokní Palác opata žďárského kláštera. Lidé v něm mohou navštívit například netradiční bar, gurmánské bistro nebo přespat v originálním hotelu, jehož pokoje jsou inspirované filmy. V objektu jsou však i byty a kanceláře k pronajmutí.

Hotel Anybody v jednom z pater budovy postupně nabídne deset pokojů, každý stylizovaný podle jednoho slavného filmu ze 60. let. Pět zatím dokončených pokojů vychází z filmů Zvětšenina, Goldfinger, Snídaně u Tiffanyho, Bláznivý Petříček a Poslední tango v Paříži. Návštěvník se tak může proměnit například v Jamese Bonda, bohémského fotografa nebo se vykoupat ve vaně, jakou měla ve filmu Audrey Hepburnová. Hotel je kompletně bezobslužný. Návštěvníkovi po zaplacení dorazí do e-mailu speciální kód, který umožňuje vstup do hotelu i do pokoje. "V pokoji najde host tablet a pomocí tlačítka může pokoj oživit - nastaví se světla a ozvou se dialogy z odpovídajícího filmu namluvené herci z Národního divadla Brno," uvedl Vodička.