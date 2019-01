V Hlučíně se objevil v Česku vzácný pták lyskonoh ploskozobý

Na hladině Hlučínského jezera v Hlučíně na Opavsku se objevil v Česku vzácný pták lyskonoh ploskozobý. S ohledem na roční období jde podle odborníků o raritu. Naposledy jej zde ornitologové zaznamenali koncem 70. let minulého století. ČTK to řekla ornitoložka a ekoložka Marie Slabejová, která ptáka vyfotografovala. Běžně malý bahňák hnízdí v Arktidě, hlavně v pobřežní tundře. Zimuje v Atlantském oceánu u jižní a západní Afriky. "Je to mladý pták, který se vyklubal loni v létě. Ještě nemá zbarvení dospělých ptáků. Bahňáci migrují v hejnech. Zabloudil možná vinou poryvů větru a vzdušných proudů," uvedla Slabejová. Dodala, že pokud by zde zůstal, zimu by byl schopen přečkat.