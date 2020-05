V Gutech začala stavba repliky vyhořelého dřevěného kostela

V třinecké části Guty začala stavba repliky vyhořelého dřevěného kostela. Dokončena bude do května příštího roku. První bohoslužba by se v novém svatostánku měla konat 23. května. Přesně na tento termín je naplánované vysvěcení kostela. Novinářům to při zahájení stavby řekl gutský farář Kazimierz Plachta. Pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David ČTK řekl, že interiér kostela bude moderní v kombinaci s historickými prvky. "Bude to věrná replika kostela, ale bez věcí, které se postupem let přidávaly, jako například některé podpůrné trámy," řekl. Hrubá stavba podle něj vyjde na 20 milionů korun. Dalších šest až sedm milionů korun bude stát vybavení a technické zajištění.

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení vzácného kostela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka do vězení na 3,5 roku, osm a devět let.