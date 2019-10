V eurovolbách dál nebude možné volit v cizině, ÚS odmítl stížnost

Ústavní soud odmítl stížnost muže, který chtěl v eurovolbách volit na české ambasádě v Bruselu. Česká právní úprava však odevzdání hlasu touto cestou při volbách do Evropského parlamentu neumožňuje. Podle ústavních soudců nejde o porušení základních práv ani evropských předpisů. Stížnost odmítli jako neopodstatněnou. Muž v době konání voleb pobýval v Bruselu na pracovní stáži. Hned po volbách podal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), kde se domáhal zneplatnění mandátu všech nových českých europoslanců. NSS na základě voličovy stížnosti uznal, že zákon jednoduchou volbu ze zahraniční neumožňuje, případná změna je však spíše otázkou pro zákonodárce. Muž pak podal ústavní stížnost, spojil ji také s návrhem na zrušení zákona o volbách do Evropského parlamentu. Podle ústavních soudců NSS přesvědčivě vysvětlil, že byť je česká úprava v rámci EU menšinová, nevyplývá z unijního práva povinnost členských států umožnit hlasování jejich občanů ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí.

Zatímco ve sněmovních či prezidentských volbách mohou Češi žijící v zahraničí volit na ambasádách, v eurovolbách taková možnost není. Lze volit buď v Česku, anebo po splnění lokálních podmínek odevzdat hlas v jiném členském státu EU, ovšem pro tamější kandidáty.