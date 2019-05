V dubnu zemřelo na silnicích 52 lidí, o 14 více než loni

V dubnu zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 52 lidí. Je to o 14 více než ve stejném měsíci loňského roku. Od začátku roku si dopravní kolize vyžádaly 139 lidských životů, což je o 13 obětí více než ve stejném období loni. ČTK to řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Bilance je předběžná, oficiální čísla zveřejní policie zhruba za týden.Mezi hlavní příčiny nehod patřila nepřiměřená rychlost, ale také to, že se řidiči plně nevěnovali řízení. Přejeli pak do protisměru nebo vyjeli mimo komunikaci, uvedl Lerch.