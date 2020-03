V domově důchodců u Havlíčkova Brodu se nakazilo 12 lidí

V domově důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu se potvrdila nákaza koronavirem u deseti klientů a dvou zaměstnanců. Zařízení je v karanténě, zbylým z celkových 22 obyvatel domova a jeho pracovníkům záchranáři odebírají vzorky pro testy. Nemocní staří lidé zatím zůstali na místě, řekla ČTK ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Alena Dvořáková. V Břevnici je zařízení se zvláštním režimem, stará se o lidi s demencemi. Je součástí havlíčkobrodského domova pro seniory. Podle pátečního vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se nemoc COVID-19 objevila v šesti domovech pro seniory v Česku. Pro nemocné z domovů důchodců se vyhradí 329 lůžek v nemocnicích Na Bulovce, Na Františku, v lázních Toušeň a Těchoníně,uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Pokud se pobytová zařízení sociálních služeb budou starat o seniory s onemocněním COVID-19, může se nákaza začít rychle šířit. V tiskové zprávě to uvedl prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Robert Huneš. Personál domovů důchodců a podobných zařízení podle něj není vyškolen ke správnému nošení ochranných pomůcek. Mohlo by to způsobit kolaps pečovatelských služeb a vést k plošné nákaze v zemi. Není zde přítomen lékař, který by nesl odpovědnost za patřičná karanténní opatření," uvedl. Nákaza novým koronavirem ohrožuje nejvíc právě starší a dlouhodobě nemocné lidi. V Česku bylo podle statistické ročenky v roce 2018 v provozu 525 domovů pro seniory s asi 37.000 lůžky.