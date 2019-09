V daviscupové nominaci pro utkání v Bosně jsou většinou junioři

České tenisty povede v 1. kole evropsko-africké zóny Davisova poháru v Bosně a Hercegovině Jiří Veselý. Kromě něj jsou v nominaci kapitána Jaroslava Navrátila teenageři Tomáš Macháč, Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Tři posledně jmenovaní junioři teď bojují na grandslamovém US Open v New Yorku. "Bude to mladý tým. Chceme jim dát šanci a myslím, že je to tak správně," řekl kapitán Navrátil. Dodal, že čeští tenisté nebudou favority, přesto ale věří v úspěch. "Určitě nebudeme favority, protože jedeme do Bosny. Je to neprobádané prostředí. Čeká nás bouřlivé prostředí, těžký zápas a pojedeme tam s tím, že nemáme co ztratit. Doufám, že nebudeme odjíždět s prázdnou, to znamená, že budeme úspěšnějším týmem a budeme mít příští rok šanci se porvat o finálové kolo v Madridu," řekl český kapitán.

Utkání v bosenské Zenici odehrají tenisté 14. a 15. září. Vítěz duelu si zajistí účast v kvalifikaci o finálový turnaj v příštím roce.