V daňové kauze ČKD Praha DIZ obvinila policie dalších 35 lidí

Policisté obvinili v daňové kauze kolem strojírenské firmy ČKD Praha DIZ dalších 35 lidí. Jde o takzvané bílé koně, kteří podle kriminalistů pomáhali s daňovými úniky. Informoval o tom server iROZHLAS.cz. Policie už v dubnu obvinila 22 lidí, včetně někdejšího majitele ČKD Praha DIZ miliardáře Petra Speychala. Všichni jsou obviněni ze zkrácení daní nejméně o 850 milionů korun, z praní špinavých peněz a z účasti na organizované zločinecké skupině. Případ nově obviněných s hlavní kauzou souvisí, policisté ho ale vyšetřují samostatně. Obvinění údajně způsobili daňové úniky v rozsahu od 590.000 korun do 145 milionů korun. Jednomu z nich hrozí až osm let vězení, zbylým potom až deset let.