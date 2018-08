V ČR zemřelo za sedm měsíců při nehodách 14 dětí, nejvíc od 2008

Na českých silnicích zemřelo od ledna do konce července při nehodách 14 dětí, což je nejvíc od roku 2008 a o devět víc než loni. Během července jich zemřelo pět, víc to bylo naposledy v červenci 2007. Těžce zraněných dětí bylo letos 92, také víc než za stejné období loni. Podle Centra dopravního výzkumu (CDV) jde o jeden z nejhorších dílčích ukazatelů vývoje nehodovosti na silnicích. Celkem zemřelo za sedm měsíců na silnicích 287 lidí, což je o 19 více než loni.

Z celkové počtu usmrcených bylo letos 65 chodců, více než třetina z nich zemřela v Praze. V hlavním městě činí jejich podíl na zemřelých v důsledku dopravní nehody 83 procent. Ve srovnání s předchozími dvěma lety jde podle CDV o tragický vývoj. V kategorii nad 65 let zemřelo na silnicích 71 lidí, což je o 19 více než loni. Motocyklistů zemřelo 49, to kopíruje čísla posledních dvou let.