V ČR začal kvůli koronaviru platit zákaz konání akcí nad 100 lidí, počet nakažených roste

V Česku začal platit zákaz konání akcí s více než stovkou účastníků. Opatření, které přijala kvůli šíření koronaviru Bezpečnostní rada státu, je platné do odvolání a vztahuje se na veřejná i soukromá divadelní, hudební, filmová a další představení, stejně tak sportovní či náboženské akce, s účastí přesahující ve stejný čas 100 lidí. Ze stejného důvody jsou již zakázány návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory a od středy budou uzavřeny všechny školy s výjimkou mateřských. Rozšíření opatření s ohledem na vývoj šíření nemoci v Evropě oznámila Bezpečnostní rada státu po svém dnešním ranním zasedání. Dosud musely být pouze hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím a policisté, hasiči a celníci od pondělí kontrolují na deseti hraničních přechodech lidi, kteří přijíždí do ČR.

Zaorálek rozhodl uzavřít pro návštěvníky příspěvkové organizace

Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) rozhodl uzavřít pro návštěvníky všechny příspěvkové organizace ministerstva kultury. Zavřou se galerie, knihovny, muzea i památkové objekty. "Nejsme schopni vyloučit, že se v galeriích, muzeích či knihovnách shromáždí větší množství lidí," řekl Zaorálek novinářům. Své programy začaly rušit či omezovat nejen organizace zřizované státem, městy či kraji, ale také nezávislé organizace, jejichž pracovníci nemají stálé platy. Pro ty může být výpadek ze vstupného až likvidační, jak řekla ČTK zakladatelka společnosti Tanec Praha Yvona Kreuzmannová. Zaorálek na dotaz ČTK uvedl, že pokud se vláda dohodne na tom, že bude ušlé zisky podnikatelům kompenzovat, bude usilovat o to, aby se takové opatření vztahovalo i na resort kultury. Vláda zatím jednala o úvěru pro podnikatele.

Ekonomický dopad vládního nařízení, se zatím jen odhaduje. Kina mohou podle odhadů přijít až o 100 milionů korun měsíčně, Národní divadlo bude vracet vstupné zatím v hodnotě 20 milionů korun. Zrušilo do odvolání představení všech souborů ve všech budovách.

O tom, že by byly zavírány restaurace či nákupní centra, stát zatím neuvažuje a nechystá ani omezení městské hromadné dopravy. Problémem jsou jednorázové akce, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zákaz se však nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů. Naopak pro velké svatby a pohřby omezení podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly platí. Podle Prymuly se totiž nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě. V pondělí testy odhalily prvního pacienta - pražského taxikáře, u kterého není znám zdroj infekce.

Zavření škol se týká zhruba 1,7 milionu dětí a mladých lidí

Kvůli uzavření základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol by mělo od středy naneurčito zůstat doma zhruba 1,7 milionu dětí a mladých lidí. Nejvíce půjde o žáky základních škol, kterých je přibližně 953.000. Opatření státu kvůli koronaviru se ale dotkne i víc než čtvrt milionu studentů vysokých škol. Z domova nebo v prázdných budovách škol by mělo pokračovat v práci asi 130.000 učitelů a 26.000 akademických pracovníků. Co se týče zákazu vstupu studentů do prostor vysokých škol, zahrnuje podle ministerstva školství jak výuku, tak zkoušky. I vysoké školy mohou využívat různé způsoby distančního vzdělávání.

Počet nakažených roste

Počet nakažených koronavirem v Česku se v úterý večer zvýšil o další tři na 61. Za dnešek je 21 nových případů, řekl v ČT ministr Adam Vojtěch (ANO). Očekává další nárůst. První případ nákazy má Olomoucký kraj. Nakažený je Japonec, který žije v Olomouci a byl nedávno služebně v Anglii a Německu. Jedna z pacientek s koronavirem je studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Minulý týden se účastnila výuky.