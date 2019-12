V ČR vrcholí čipování psů, kritika se snesla na chybějící registr

V uplynulých týdnech vzrostl v Česku zájem o čipování psů. Od Nového roku je totiž podle novely veterinárního zákona povinné a v případě, že pes nebude mikročipem označen, hrozí jeho majiteli pokuta do 20.000 korun. Z úst veterinářů, které oslovila ČTK, ale zaznívá kritika na adresu chybějícího jednotného registru psů. Existují jen dílčí databáze, lidé ale nemají povinnost nechat čipované zvíře zaregistrovat, což například komplikuje strážníkům hledání majitele zatoulaného psa.

Registry psů by měly být sloučené do jednoho v příštích letech. Například podle slánského veterináře Jaroslava Fidlera měli zákonodárci nejdříve ale vytvořit centrální registr a až poté zavést povinné čipování. Podle provozovatele psího útulku v Polné Jiřího Dvořáka může tak nyní vzniknout situace, že strážníci, kteří jsou stejně jako veterináři vybaveni čtečkami čipů, sice čip přečtou, ale pokud není zaregistrovaný, jako by ho pes neměl. Strážníci zmiňují i to, že dohledávání majitele zatoulaných psů ve více databázích trvá delší dobu.

Mikročipy mají zajistit identifikaci zvířete a snadnější dohledání majitele. Cílem je také zamezit fungování tzv. množíren psů, tedy chovů, kde jsou zvířata chována pro zisk z prodeje štěňat. Na nečipovaného psa se bude od ledna navíc pohlížet, jako by neměl platné očkování proti vzteklině, za což hrozí pokuta. Označen proto musí být každý pes i štěně nejpozději v půl roce života. Výjimku mají psi s čitelným tetováním před 3. červencem 2011.