V ČR v sobotu padaly teplotní rekordy, v Řeži bylo skoro 35 stupňů

Na 80 procentech stanic, které měří alespoň 30 let, padly v sobotu teplotní rekordy. Nová maxima si zapsalo 127 ze 155 stanic včetně nejstarší české stanice v pražském Klementinu a dalších devíti míst s více než stoletou tradicí. Vůbec nejtepleji bylo ve středočeské stanici Husinec-Řež, kde naměřili 34,9 stupně Celsia. V pražských Komořanech bylo 34,7 stupně, řekla ČTK Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu. Ze stanic, které měří víc než třicet let, zaznamenali nejvyšší teplotu v Průhonicích u Prahy, konkrétně 34,4 stupně. Na pražském Karlově a na Libuši bylo o desetinu stupně méně. V Klementinu, které zaznamenává teploty nepřetržitě od roku 1775, odpoledne ukázala automatická stanice 33,7 stupně. Dosud nejvyšší teplota tam byla 15. června naměřena v roce 1935, a to 31,8 stupně.

Tropické teploty odpoledne a večer na většině území přerušily bouřky, někde je doprovodily přívalové deště, nárazový vítr a kroupy. V neděli se mají teploty pohybovat do 25 stupňů, na jihovýchodě až 28 stupňů, bouřky se mohou objevit ještě na Moravě a ve Slezsku.