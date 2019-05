V ČR se za evropské peníze postavilo 1470 km silnic a železnic

V Česku se za využití peněz z evropských fondů postavilo nebo zmodernizovalo více než 975 kilometrů železnic a téměř 495 kilometrů silnic a dálnic. Evropské dotace, které směřovaly do dopravy, se od vstupu země do EU vyšplhaly na takřka 12,2 miliardy eur (cca 325 miliardy korun). ČTK to sdělila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Většina evropských peněz mířila na stavbu železnic a silnic, které patří do tzv. Transevropských sítí (TEN-T). Ty by měly propojovat dopravní sítě po celé EU. K nejvýznamnějším dopravním projektům, které byly financovány z evropských peněz, patří například rekonstrukce dálnice D1, dále modernizace železniční stanice v Olomouci, rekonstrukce trati mezi Rokycany a Plzní nebo stavba odbavovacího terminálu na letišti v Brně.

S využitím evropských peněz však zároveň stát snížil výdaje na dopravní stavby ze státního rozpočtu. To může být do budoucna rizikem, protože odborníci očekávají, že se objem evropských dotací bude postupně snižovat. Stát tak bude muset hledat nové zdroje.