V ČR se recykluje skoro 58 pct PET lahví

V Česku se k recyklaci odešle 57,5 procenta PET lahví, uvedla pracovní skupina Zálohujme, která usiluje o zálohový systém s cílem navýšit míru recyklace obalů z PET a kovu na 90 procent. Zavedení zálohového systému by snížilo dopady výroby a recyklace PET lahví na životní prostředí o 28 procent. Vychází to z výsledků studie, kterou zveřejnila skupina Zálohujme (je tvořená zástupci Institutu cirkulární ekonomiky, Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT a Karlovarských minerální vod.

Záloha na lahev by byla tři koruny. Navrhovaný zálohový systém pro PET lahve a plechovky by se týkal balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů. Zálohované obaly by byly opatřeny unikátními čárovými kódy, zpětný výkup by byl zajištěn v místech prodeje. Podle analýzy systém nepočítá s financováním z veřejných peněz. Zásadním přínosem by bylo snížení odpadu pohozeného v přírodě, ve finančním vyjádření by šlo o téměř dvě miliardy korun ročně.