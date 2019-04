V ČR rychle přibývá pracovníků z ciziny, je jich téměř 570 tisíc

V Česku rychle přibývá zahraničních zaměstnanců. Na konci loňska jich v Česku pracovalo 568.700. Tvořili tak téměř 11 procent zaměstnaných v zemi. Za poslední rok se počet zvedl o pětinu. I za nejvyšší konjunktury před deseti lety bylo číslo poloviční. Od vstupu ČR do EU se pak zvýšilo víc než pětkrát. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a ministerstva práce. Před rokem 2004 měly firmy a instituce v Česku kolem 100.000 zahraničních zaměstnanců. Po vstupu do unie zájem cizinců o práci v ČR začal rychle růst. Jen za rok 2005 se počet zvedl zhruba o 40 procent. Zatímco Češi a Češky a také další noví euroobčané nemohli po rozšíření unie ve většině starých států volně pracovat, a to až sedm let, Česko k přechodným omezením nepřikročilo. Svůj trh práce otevřelo lidem z unijních zemí hned.

ČR má teď rekordně nízkou nezaměstnanost. Volných míst, která zaměstnavatelé úřadům práce hlásí, je výrazně víc než lidí bez práce. Podniky si stěžují na nedostatek pracovníků a žádají síly ze zahraničí. Požadují navýšení kvót pro zaměstnávání lidí z Ukrajiny. Podle analýzy ministerstva práce stojí firmy nejvíc o lidi s nižší kvalifikací. Dvě třetiny pracovních nabídek jsou pro pracovníky se základním vzděláním.