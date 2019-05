V ČR je rozestavěno 140 km nových dálnic, letos se otevře 26 kilometrů

V Česku je v současnosti rozestavěno 39 dálnic a silnic první třídy. Celkově jde o 140 kilometrů nových dálnic, 52 kilometrů oprav dálnice D1 a 63 kilometrů silnic první třídy. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Letos by mělo být otevřeno zhruba 26 kilometrů nových dálnic, loni stát zprovoznil čtyři kilometry. V ČR je v současnosti zprovozněno 1248 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy. Nejdelším dálničním úsekem, který chtějí silničáři dokončit ještě letos, je více než 14kilometrová trasa mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Jde o prodloužení dálnice D1. Otevřít by se měly také osmikilometrový úsek Bošilec-Ševětín na D3 a dálniční křižovatka u Olšan na D46. Dalších téměř 25 kilometrů plánují silničáři letos otevřít na silnicích první třídy. Na pěti úsecích také pokračují opravy D1, letos by měly začít práce i na dvou zbývajících úsecích. Žádný z nich ovšem nebude letos otevřen.

Stát chce letos zahájit stavbu 178 kilometrů silnic a dálnic, nejvíc na jihočeské D3. Ministerstvo dopravy je kvůli pomalému tempu výstavby dlouhodobě kritizováno, podle analytiků Česko zaostává za okolními státy. Právě výstavbu silnic a její urychlení zmínil jako svou hlavní prioritu nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).